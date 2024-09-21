В Дженоа повідомили, чи робитимуть Малиновському операцію

У Руслана Малиновського діагностували вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки.

Про це повідомили в X (Twitter) Дженоа.

Завтра, 22 вересня, український півзахисник буде прооперований. Нагадаємо, Руслан зазнав моторошної травми у поєдинку з Венецією, коли зробив підкат у власному штрафному майданчику. Після контакту з газоном 31-річний хавбек вивихнув гомілкостоп.

Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani.



Ti aspettiamo presto, Ruslan! pic.twitter.com/JOyiivSL0I — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 21, 2024

На травму гравця збірної України оперативно відреагував спортивний лікар Руха Дмитро Бабелюк. На його думку, на відновлення Малиновському знадобиться щонайменше три місяці.

Зазначимо, що Дженоа поступився Венеції з рахунком 2:0. Малиновський цього сезону зіграв у 5 матчах, на його рахунку 1 асист.