В Дженоа повідомили, чи робитимуть Малиновському операцію
У Руслана Малиновського діагностували вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки.
Про це повідомили в X (Twitter) Дженоа.
Завтра, 22 вересня, український півзахисник буде прооперований. Нагадаємо, Руслан зазнав моторошної травми у поєдинку з Венецією, коли зробив підкат у власному штрафному майданчику. Після контакту з газоном 31-річний хавбек вивихнув гомілкостоп.
На травму гравця збірної України оперативно відреагував спортивний лікар Руха Дмитро Бабелюк. На його думку, на відновлення Малиновському знадобиться щонайменше три місяці.
Зазначимо, що Дженоа поступився Венеції з рахунком 2:0. Малиновський цього сезону зіграв у 5 матчах, на його рахунку 1 асист.