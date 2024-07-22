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Визначився суперник збірної України U-19 у півфіналі Євро-2024

Микола Дендак — 22 липня, 23:07
Визначився суперник збірної України U-19 у півфіналі Євро-2024

У півфіналі Євро-2024 збірна України U-19 зіграє проти одноліток із Франції.

Це стало відомо після нічиєї французів з Іспанією в останньому матчі 3 туру групового етапу турніру. Цей результат дозволив Франції посісти перше місце у групі B.

Своєю чергою збірна України набрала 5 очок та посіла друге місце у групі A, поступившись лише Італії, у якої 6 балів. Окрім цього, усі команди, що вийшли у півфінал також отримали путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.

Півфінальний матч відбудеться 25 липня, початок — о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Нагадаємо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому у більшості вирвали перемогу над Італією U-19.

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