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Ворскла дізналася суперника у вирішальному матчі за вихід у групу жіночої Ліги чемпіонів

Ігор Чернявський — 9 вересня, 14:30
Ворскла дізналася суперника у вирішальному матчі за вихід у групу жіночої Ліги чемпіонів
ФК Ворскла

У другому, вирішальному раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів Ворскла зустрінеться з шотландським Селтіком.

Про це стало відомо з жеребкування, яке відбулося сьогодні, 9 вересня.

Перший матч, який буде номінально домашнім для Ворскли, команди проведуть 18 або 19 вересня. Другий поєдинок відбудеться 25/26 числа у Глазго.

Нагадаємо, в першому раунді кваліфікації, який проходив у форматі "Турніру чотирьох", Ворскла знищила РФШ та перемогла Ференцварош.

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