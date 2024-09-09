Ворскла дізналася суперника у вирішальному матчі за вихід у групу жіночої Ліги чемпіонів

У другому, вирішальному раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів Ворскла зустрінеться з шотландським Селтіком.

Про це стало відомо з жеребкування, яке відбулося сьогодні, 9 вересня.

Перший матч, який буде номінально домашнім для Ворскли, команди проведуть 18 або 19 вересня. Другий поєдинок відбудеться 25/26 числа у Глазго.

Нагадаємо, в першому раунді кваліфікації, який проходив у форматі "Турніру чотирьох", Ворскла знищила РФШ та перемогла Ференцварош.