Харків поступився Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів

Харків програла Фенербахче у півфіналі 2-го кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Ліга чемпіонів-2026/27

Кваліфікаційний раунд, жінки

Харків – Ференбахче 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Гірин, 1:1 – 42 Тюркоглу, 1:2 – 67 Алвес

8 серпня Харків зіграє у матчі за третє місце з командою, яка програє в іншому півфіналіпі між бельгійським Левеном та ТСЦ Бачка-Топола, який представляє Сербію.

Переможець мінітурніру продовжить виступи у наступному раунді жіночої Ліги чемпіонів, тоді як команди, які фінішують другими та третіми, перейдуть до Кубку Європи.

Напередодні, чоловіча команда Харкова перемогла Верес у 1 турі УПЛ.