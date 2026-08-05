Харків поступився Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
ФК Харків
Харків програла Фенербахче у півфіналі 2-го кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
Ліга чемпіонів-2026/27
Кваліфікаційний раунд, жінки
Харків – Ференбахче 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 15 Гірин, 1:1 – 42 Тюркоглу, 1:2 – 67 Алвес
8 серпня Харків зіграє у матчі за третє місце з командою, яка програє в іншому півфіналіпі між бельгійським Левеном та ТСЦ Бачка-Топола, який представляє Сербію.
Переможець мінітурніру продовжить виступи у наступному раунді жіночої Ліги чемпіонів, тоді як команди, які фінішують другими та третіми, перейдуть до Кубку Європи.
Напередодні, чоловіча команда Харкова перемогла Верес у 1 турі УПЛ.