Українські арбітрині судитимуть матч кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів

Українські арбітрині Ірина Голяк та Людмила Тельбух судитимуть матч 1-го раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів між фарерським Клаксвіком та болгарським Лудогорцем.

Про це повідомляє сайт ФІФА.

Голяк працюватиме на поєдинку асистенткою головної рефері португалки Терези Олівейри. Тельбух же виконуватиме роль четвертої арбітрині.

Додамо, що цей матч пройде 22 липня та розпочнеться о 17:30.

Зауважимо, що 38-річна Людмила Тельбух має категорію арбітра ФІФА з 2014 року, а розпочала свій шлях у суддівстві ще у 2006 році.

Нагадаємо, що матч-відповідь чоловічої Ліги чемпіонів між київським Динамо та Університатею Клуж обслужить валлійська бригада суддів на чолі з Айвеном Ервелом Гріффітом.