Визначився перший фіналіст жіночої Ліги чемпіонів

У суботу, 2 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів, у якому Ліон переграв Арсенал та за сумою двох протистоянь став перши фіналістом турніру.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Зазначимо, що у першому поєдинку перемогу з рахунком 2:1 святкував лондонський клуб..

У фіналі Ліон зіграє з переможцем пари Барселона – Баварія, який свій другий поєдинок зіграють завтра, 3 травня. У першій зустрічі команди сильнішого не виявили, зігравши 1:1.

Ліга чемпіонів з футболу

Жінки, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Ліон – Арсенал 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Рейнар (пен), 2:0 – 36 Діані, 2:1 – 75 Руссо, 3:1 – 86 Бранд

Нагадаємо, напередодні відбулися перші матчі 1/2 фіналу в чоловічій Лізі чемпіонів.