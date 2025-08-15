Українська правда
Визначився суперник Шахтаря у плейоф Ліги конференцій

Олександр Булава — 15 серпня 2025, 00:36
Донецький Шахтар у серії післяматчевих пенальті поступився грецькому Панатінаїкосу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи та продовжить виступи у Лізі конференцій.

Суперником "гірників" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій стане швейцарський Серветт, який поступився нідерландському Утрехту у відборі Ліги Європи – 1:3, 1:2. Перед цим Серветт вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів від чеської Вікторії Плезень (1:0, 1:3).

Перша зустріч відбудеться у четвер, 21 серпня, на полі українського колективу. Матч-відповідь запланований на 28 серпня.

Нагадаємо, у плейоф Ліги конференцій також зіграє житомирське Полісся, яке напередодні пройшло угорський Пакш. Суперником "вовків" буде італійська Фіорентина.

