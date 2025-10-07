Українська правда
Збірна України U-20 назвала склад на матч з Іспанією у плейоф ЧС-2025

Олександр Булава — 7 жовтня 2025, 21:09
УАФ

Збірна України U-20 назвала склад на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Іспанії.

Україна: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Кисіль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко

Стартовий свисток поєдинку пролунає о 22:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.

У випадку перемоги "синьо-жовті" зустрінуться у чвертьфіналі з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.

Матч через дискваліфікацію пропустить півзахисник Геннадій Синчук.

У Вальпараїсо на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. "Синьо-жовті" в рамках третього туру обіграли Парагвай у місті Сантьяго.

Збірна України U-20 чемпіонат світу-2025 U-20

Збірна України U-20

