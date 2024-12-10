Шахтар назвав стартовий склад на матч із Баварією

Тренерський штаб донецького Шахтаря назвав стартовий склад на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Грам, Матвієнко, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Сікан, Кевін

Баварія: Перец, Лаймер, Упамекано, Кім, Геррейру, Кімміх, Горецка, Олісе, Мусіала, Сане, Мюллер

Зустріч відбудеться у німецькому Гельзенкірхені на "Фелтінс-Арена". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Наш сайт проведе текстову трансляцію.

Після п'яти турів Шахтар має у своєму активі чотири набрані очки та посідає 26 сходинку у турнірній таблиці. Баварія набрала 9 залікових балів та розмістилась на 13 місці.

Раніше свій коментар напередодні гри дав захисник "гірників" Микола Матвієнко.