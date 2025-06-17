Визначився склад учасників Першої ліги

У Будинку футболу відбулась чергова конференція Професійної футбольної ліги, де затвердили перелік клубів на чемпіонат Першої ліги сезону сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Лівого берега.

У наступному сезоні візьмуть участь 16 клубів:

Агробізнес (Волочиськ)

Буковина (Чернівці)

Вікторія (Суми)

Ворскла (Полтава)

Інгулець (Петрове)

Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

Металіст (Харків)

Минай (Минай)

Нива (Тернопіль)

Поділля (Хмельницький)

Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Пробій (Городенка)

Чернігів (Чернігів)

Чорноморець (Одеса)

ЮКСА (Тарасівка)

Лівий берег (Київ)

У наступному сезоні Перша ліга повернеться до традиційного формату чемпіонату за коловою системою "осінь-весна" – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги.

Базовий день першого туру Першої ліги сезону-2025/26 – 2 серпня.