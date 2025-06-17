Визначився склад учасників Першої ліги
У Будинку футболу відбулась чергова конференція Професійної футбольної ліги, де затвердили перелік клубів на чемпіонат Першої ліги сезону сезону-2025/26.
Про це повідомляє пресслужба Лівого берега.
У наступному сезоні візьмуть участь 16 клубів:
- Агробізнес (Волочиськ)
- Буковина (Чернівці)
- Вікторія (Суми)
- Ворскла (Полтава)
- Інгулець (Петрове)
- Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)
- Металіст (Харків)
- Минай (Минай)
- Нива (Тернопіль)
- Поділля (Хмельницький)
- Прикарпаття (Івано-Франківськ)
- Пробій (Городенка)
- Чернігів (Чернігів)
- Чорноморець (Одеса)
- ЮКСА (Тарасівка)
- Лівий берег (Київ)
У наступному сезоні Перша ліга повернеться до традиційного формату чемпіонату за коловою системою "осінь-весна" – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги.
Базовий день першого туру Першої ліги сезону-2025/26 – 2 серпня.