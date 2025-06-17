Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Визначився склад учасників Першої ліги

Олександр Булава — 17 червня 2025, 20:46
Визначився склад учасників Першої ліги

У Будинку футболу відбулась чергова конференція Професійної футбольної ліги, де затвердили перелік клубів на чемпіонат Першої ліги сезону сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Лівого берега.

У наступному сезоні візьмуть участь 16 клубів:

  • Агробізнес (Волочиськ)
  • Буковина (Чернівці)
  • Вікторія (Суми)
  • Ворскла (Полтава)
  • Інгулець (Петрове)
  • Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)
  • Металіст (Харків)
  • Минай (Минай)
  • Нива (Тернопіль)
  • Поділля (Хмельницький)
  • Прикарпаття (Івано-Франківськ)
  • Пробій (Городенка)
  • Чернігів (Чернігів)
  • Чорноморець (Одеса)
  • ЮКСА (Тарасівка)
  • Лівий берег (Київ)

У наступному сезоні Перша ліга повернеться до традиційного формату чемпіонату за коловою системою "осінь-весна" – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги.

Базовий день першого туру Першої ліги сезону-2025/26 – 2 серпня.

Чемпіонат України, Перша ліга

Чемпіонат України, Перша ліга

Кремінь призупинив участь у чемпіонаті України
Перша ліга змінить формат турніру на сезон-2025/26
Стало відомо, хто замінить Максимова на посаді тренера Ворскли
Нісенітниці, 90% висмоктано з пальця: у Ворсклі відреагували на новину щодо змін в керівництві клубу
Чернігів вдруге переграв Металург та став останнім новачком Першої ліги сезону 2025/26

Останні новини