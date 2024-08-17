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Малиновський — у стартовому складі Дженоа на матч з Інтером

Олександр Булава — 17 серпня, 18:46
Малиновський — у стартовому складі Дженоа на матч з Інтером
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вийде у стартовому складі на матч першого туру чемпіонату Італії проти Інтера.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Луїджі Ферраріс" у Генуї. Початок — о 19:30 за київським часом.

Переглянути матч у прямому етері можна буде на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Напередодні асист українського півзахисника допоміг "грифонам" вийти в наступний етап Кубку Італії. У минулому сезоні Малиновський зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Дженоа Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

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