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Шовковський назвав стартовий склад Динамо на матч з Галатасараєм

Олександр Булава — 21 січня 2025, 16:24
Динамо назвало стартовий склад на матч з Галатасараєм
ФК Динамо

Тренерський штаб Динамо на чолі з Олександром Шовковським визначився зі стартовим складом на виїзний матч сьомого раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА проти Галатасарая.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Зустріч розпочнеться о 17:30 за Києвом на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в турнірній таблиці Ліги Європи, та вже втратила шанси пройти в наступний етап. Галатасарай йде на 6-му місці з 12 очками в активі.

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