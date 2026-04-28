Протримався 11 хвилин: Матазо отримав серйозну травму у першому ж матчі після року реабілітації

Півзахисник англійського клубу Халл Сіті Еліот Матазо отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна у своєму першому матчі після річної перерви, спричиненої аналогічною травмою лівої ноги.

Про це повідомила пресслужба Халл Сіті.

Інцидент стався під час суботнього поєдинку проти Чарльтона, який завершився поразкою "тигрів" із рахунком 2:1. Для колишнього гравця Монако ця зустріч стала першим виходом на поле з 26 лютого 2025 року. Бельгійський футболіст зазнав пошкодження на початку гри поблизу власного штрафного майданчика і, попри спроби продовжити матч після допомоги медиків, був змушений залишити поле вже на 11-й хвилині.

За даними видання Hull Daily Mail, перші прогнози самого футболіста були оптимістичними. Після завершення гри Матазо запевняв тренерський штаб у тому, що ушкодження не є критичним. Проте результати МРТ, проведеної в неділю, підтвердили повторний розрив зв'язок, що фактично означає для нього черговий тривалий період реабілітації та відсутності у професійному футболі.

Еліот Матазо приєднався до складу Халл Сіті у січні 2025 року, перейшовши з французького Монако. Протягом останнього року гравець боровся з наслідками травми лівого коліна, і його повернення на поле мало стати важливим підсиленням для команди у другій половині сезону. Наразі клуб висловив підтримку гравцеві, проте точні терміни його відновлення після другої поспіль важкої травми поки що не називаються.

The club can confirm that Eliot Matazo has suffered a second anterior cruciate ligament injury, this time to his right knee.



Нагадаємо, що Халл Сіті знаходяться на сьомому місці в турнірній таблиці Чемпіонату англійської футбольної ліги.