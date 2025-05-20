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Ковалець став найкращим бомбардиром в історії Олександрії

Олексій Мурзак — 20 травня 2025, 18:17
Ковалець став найкращим бомбардиром в історії Олександрії
Кирило Ковалець
ФК Олександрія

Нападник Олександрії Кирило Ковалець став найкращим бомбардиром в історії Олександрії.

Про це повідомила пресслужба Української Прем'єр-ліги.

У матчі проти Вереса, Кирило забив 30-й гол в УПЛ, з яких 26 – у футболці Олександрії. Цей м'яч зробив його новим найкращим бомбардиром клубу в історії чемпіонатів України, випередивши Максима Третьякова.

А ще цей матч став для Ковальця 152-м в УПЛ у складі Олександрії, тож він повторив клубний рекорд Євгена Банади за кількістю зіграних поєдинків.

Напередодні Олександрія переграла Верес та вперше в історії гарантувала срібні нагороди чемпіонату України сезону-2024/25.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Кирило Ковалець

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