Епіцентр узгодив контракт із колишнім капітаном Олександрії – ЗМІ

Олексій Мурзак — 26 січня 2026, 19:24
Кирило Ковалець
ФК Олександрія

Український півзахисник Кирило Ковалець узгодив контракт з Епіцентром.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, досвідчений хавбек гратиме за клуб з Хмельниччини до кінця сезону, після чого сторони обговорять варіанти продовження співпраці.

Нагадаємо, останнім клубом гравця була Олександрія, за яку він зіграв 160 матчів в усіх турнірах, у яких забив 26 голів та віддав 20 результативних передач. Разом із Олександрією півзахисник пограв у єврокубках – Лізі Європи (6 ігор) та Лізі конференцій (1 поєдинок).

Також зазначається, що на перегляді в Епіцентрі перебувають вихованець Динамо Андрій Маткевич та іспанський легіонер Аладжі Олівейра, про якого повідомлялося раніше.

Кирило Ковалець

