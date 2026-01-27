Я сказав одразу, що згоден: колишній капітан Олександрії – про свій перехід в Епіцентр

Колишній капітан Олександрії Кирило Ковалець поділився враженнями від підписання контракту з Епіцентром, зазначивши, що його дуже зацікавила ця пропозиція.

Слова 32-річного півзахисника наводить пресслужба новачка УПЛ.

"Ну, по-перше, хочу сказати, що я дуже радий, що приєднався до родини Епіцентра. Варіант виник після спілкування з Сергієм Нагорняком. Він запитав про моє бажання. Я сказав, що мені дуже цікава ця пропозиція і, в принципі, довго не обговорювали. Я сказав одразу, що згоден. І вже знаходжуся в команді. Я вже звик до навантажень, до тренувального процесу (за нову команду півзахисник встиг зіграти два контрольні поєдинки на зборах в Туреччині – прим.). Адаптація пройшла дуже добре. Ніби я в команді вже знаходжусь не один рік, тому за це дякую хлопцям. В принципі, все добре. Я задоволений", – зазначив він.

Ковалець також розповів, які цілі ставить перед собою, виступаючи за новий колектив.

"У першу чергу, хочу допомогти команді своїми якостями, своєю грою. Досягати високих результатів, перемог. Ну і так само хочу, щоб вся наша команда також приносила користь один одному і ми грали дуже добре та перемагали для наших вболівальників.

Яка головна сила Епіцентра? Те, що я побачив одразу, це, в першу чергу, класний колектив. Для мене, я вважаю, найголовніше в футболі, коли є колектив. Може щось не виходити, але коли команда б'ється один за одного, то 100% буде результат. Тому я думаю, що сила в колективі", – підкреслив Ковалець.

Кирило Ковалець під час футбольної кар'єри виступав за Оболонь, Шахтар-3, Чорноморець. Починаючи з 2018 року хавбек захищав кольори Олександрії.

У складі "містян" Кирило зіграв 158 поєдинків і забив 26 голів. Разом з Олександрією Ковалець став срібним призером УПЛ сезону-2025/26.

Через конфлікт з новим тренером "містян" Кирилом Нестеренком Ковалець втратив місце в основі та був переведений у дубль. Взимку контракт між гравцем та клубом було розірвано.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр може підписати іспанського захисника Алагі Олівейру.