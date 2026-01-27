Епіцентр підписав колишнього капітана і рекордсмена Олександрії

Дебютант УПЛ Епіцентр оголосив про підписання 32-річного півзахисника Кирила Ковальця.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Кам'янець-Подільського.

За Епіцентр Ковалець виступатиме під шостим номером. Деталі угоди з досвідченим футболістом не повідомляються.

За нову команду півзахисник встиг зіграти два контрольні поєдинки на зборах в Туреччині.

Кирило Ковалець під час футбольної кар'єри виступав за Оболонь, Шахтар-3, Чорноморець. Починаючи з 2018 року хавбек захищав кольори Олександрії.

У складі "містян" Кирило зіграв 158 поєдинків і забив 26 голів. За цими показниками він став рекордсменом клубу. Разом з Олександрією Ковалець став срібним призером УПЛ сезону-2025/26.

Через конфлікт з новим тренером "містян" Кирилом Нестеренком Ковалець втратив місце в основі та був переведений у дубль. Взимку контракт між гравцем та клубом було розірвано.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр може підписати іспанського захисника Алагі Олівейру.