Реал Сосьєдад назвав ім’я наступного головного тренера

Наступним головним тренером Реал Сосьєдада влітку поточного року стане Серхіо Франсіско.

Про це повідомляє пресслужба баскського клубу.

У четвер, 24 квітня, Реал Сосьєдад оголосив про те, що наприкінці поточного сезону клуб покине головний тренер Іманоль Альгуасіль, який очолює першу команду з 2018 року. Влітку його замінить саме Серхіо Франсіско.

46-річний фахівець працює в системі Реал Сосьєдада з 2017 року. Тоді він очолив Реал Сосьєдад С, третю команду клубу. У 2022 році пішов на підвищення і відтоді працює з другою командою, яка виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Наразі Реал Сосьєдад посідає 10 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги та зберігає шанси на потрапляння в єврокубки.