Олександрія гарантувала собі місце в єврокубках на наступний сезон

Олександрія стала другим українським клубом, який гарантував собі місце в єврокубках на сезон-2025/26.

Про це повідомляє Телеграм-канал Рейтинги – посіви – коефіцієнти.

Це трапилося після перемоги Динамо над Буковиною з рахунком 4:1 в півфіналі Кубку України. Наразі Олександрія посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, і за підсумками сезону вже точно не опуститься нижче четвертої позиції.

Обійти команду Руслана Ротаня в чемпіонаті можуть лише Шахтар і Полісся, які розіграють між собою друге місце у фіналі Кубка України. Таким чином, четверте місце в УПЛ поточного сезону вже точно буде єврокубковим.

Нагадаємо, у наступному сезоні право участі в Лізі чемпіонів отримає лише чемпіон України. Від лідера чемпіонату, київського Динамо, Олександрія наразі відстає на 6 очок.