Михавко і Крупський потрапили у скаутських звіт найкращих молодих гравців 2024-го від CIES Football Observatory

Презентований скаутський звіт від Міжнародного центру спортивних досліджень, де зібрані найкращі молоді гравці 2024 року.

Увесь список молодих футболістів доступний на сайті CIES Football Observatory.

Зазначимо, що дослідження розділило виконавців за двадцятьма категоріями відповідно до ключових характеристик для кожної позиції.

Серед голкіперів, котрі найчастіше віддають лонгболи, присутній Іван Пахолюк — представник ковалівського Колоса. Воротар займає 7 сходинку у топ-10.

У топ-10 захисників універсалів входить Богдан Слюбик з Руху (10-те місце). Рейтинг центрбеків, що відповідають за білд-ап атаки, очолює Тарас Михавко із київського Динамо, тут же присутні Віталій Холод з Руху (6-й рядок) та представник львівських Карпат Жуан Педрозу (13-й).

Десятку атакувальних правих фулбеків закриває Ілля Крупський з Ворскли, у цій же номінації Вінісіус Тобіас з донецького Шахтаря займає 20-ту позицію.

Євгеній Пастух та Олег Федор з Руху посіли 10-те та 14-те місця відповідно серед півзахисників, які асистують і тих, хто найчастіше створює загрозу біля воріт суперника.

Егіналду з Шахтаря – 6-й серед лівих вінгерів, що допомагають у створенні потенційно небезпечних моментів.