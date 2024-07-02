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Аргентина назвала гравців старше 23 років, які поїдуть на Олімпійські ігри-2024

Микола Дендак — 2 липня, 21:37
Аргентина назвала гравців старше 23 років, які поїдуть на Олімпійські ігри-2024

Олімпійська збірна Аргентини визначилася з 3 футболістами старше 23 років, які поїдуть на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомляє TNT Sports.

Зазначається, що цими гравцями стали воротар Аякса Херонімо Рульї, захисник Бенфіки Ніколас Отаменді та нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес.

На Олімпійських іграх аргентинці зіграють в одній групі з Україною, Марокко та Іраком. Раніше ми повідомляли, що Шахтар та Динамо вирішили відпустити своїх гравців на Олімпіаду-2024.

Футбольний турнір на літніх Олімпійських іграх 2024 проходитиме з 24 липня по 10 серпня 2024 року у Парижі та інших шести містах Франції.

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