Збірні України та Албанії визначились із комплектами форми на матч Ліги націй

У матчі 6 туру Ліги націй УЄФА проти Албанії збірна України зіграє у жовтому комплекті форми.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Албанія вибрала класичний для себе червоний комплект форми.

Доповнено: публікація була видалена з усіх ресурсів УАФ.

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.