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Майже 50 млн: скільки Шахтар заробив за минулий єврокубковий сезон

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 15:47
Майже 50 млн: скільки Шахтар заробив за минулий єврокубковий сезон
ФК Шахатр Донецьк

Донецький Шахтар за минулий сезон заробив 47,627 мільйона євро призових за участь у єврокубках.

Про це йдеться в фінансовому звіті УЄФА за сезон-2023/24.

Нагадаємо, у минулому сезоні Шахтар здобув 9 очок (3 перемоги) на груповому етапі Ліги чемпіонів, посівши третє місце в своєму квартеті. За це донецький клуб сумарно заробив 47,061 мільйона євро.

Після цього Шахтар вилетів у Лігу Європи, де у раунді плейоф за сумою двох матчів програв французькому Марселю (2:2, 1:3). Це принесло чемпіонам України ще 566 тисяч євро.

Найбільше за минулий сезон заробив переможець Ліги чемпіонів, мадридський Реал – 138,8 млн. Фіналіст турніру, Боруссія Дортмунд, стала третьою за сумою призових – 120,7 млн.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко програв вибори у виконком УЄФА.

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