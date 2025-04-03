Майже 50 млн: скільки Шахтар заробив за минулий єврокубковий сезон

Донецький Шахтар за минулий сезон заробив 47,627 мільйона євро призових за участь у єврокубках.

Про це йдеться в фінансовому звіті УЄФА за сезон-2023/24.

Нагадаємо, у минулому сезоні Шахтар здобув 9 очок (3 перемоги) на груповому етапі Ліги чемпіонів, посівши третє місце в своєму квартеті. За це донецький клуб сумарно заробив 47,061 мільйона євро.

Після цього Шахтар вилетів у Лігу Європи, де у раунді плейоф за сумою двох матчів програв французькому Марселю (2:2, 1:3). Це принесло чемпіонам України ще 566 тисяч євро.

Найбільше за минулий сезон заробив переможець Ліги чемпіонів, мадридський Реал – 138,8 млн. Фіналіст турніру, Боруссія Дортмунд, стала третьою за сумою призових – 120,7 млн.

Real Madrid’s latest Champions League triumph earned the Spanish club €138.8m (£116.4m; $154m) in prize money last season, according to new figures published by UEFA.@PJBuckingham pic.twitter.com/peVw5I26Ii — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 3, 2025

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко програв вибори у виконком УЄФА.