Борнмут визначився з ціною на Забарного

Клуб Іллі Забарного, Борнмут, визначився з ціною на центрального захисника збірної України.

Про це повідомляє The I Paper.

За їхньою інформацією, Борнмут хоче отримати за Забарного 50 мільйонів фунтів (60 мільйонів євро). Головним претендентом на українця є Ньюкасл.

"Сороки" протягом усього сезону цікавилися двома центральними захисниками Борнмута – Забарним і Діном Гюйсеном. Пріоритетом був іспанець, проте після того, як він домовився про перехід у Реал, увагу переключили на українця.

Ньюкасл буде формувати свій трансферний бюджет на літо вже після завершення сезону залежно від того, чи вдасться пробитися в Лігу чемпіонів. В разі успіху "Сороки" будуть готові виділити солідну суму на трансфер Забарного.

Також у послугах 22-річного українця зацікавлений ПСЖ.