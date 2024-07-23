Барселона готова виплатити величезну клаусулу за Вільямса

Барселона готова активати клаусулу в розмірі 58 мільйонів євро, яка прописана в контракті Ніко Вільямса з Атлетиком Більбао.

Про це повідомляє Relevo.

Каталонський клуб уже сповістив оточення футболіста про свої наміри. "Синьо-гранатові" сподіваються, що трансфер вдасться оформити до 12 серпня, коли Вільямс має повернутися з відпустки.

Також джерело зазначає, що для того, аби сплатити таку серйозну суму, Барселоні потрібно покращити своє фінансове становище. В цьому може допомогти підписання нового контракту з Nike та трансфери на вихід.

Вільямс вдало провів минулий сезон в Атлетику, відзначившись 8 голами та 16 асистами у 37 матчах. На Євро-2024 він був утворив вибуховий дебют з 17-річним Ламіном Ямалем. Саме з передачі юного вінгера Барселони Ніко відкрив рахунок у фіналі Євро-2024.