Топовий інсайдер розкрив деталі контракту Довбика в Атлетико

Контракт Артема Довбика з мадридським Атлетико буде розрахований до 2029 року з можливістю продовження ще на сезон.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, трансфер українського нападника в Атлетико — вже вирішена справа. Раніше про це також повідомив Фабріціо Романо. Сума трансферу — 40 мільйонів євро. Саме така цифра прописана в пункті про клаусулу в угоді Довбика з Жироною.

Нагадаємо, минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи за Жирону. До Артема також виявляв інтерес Мілан, але найбільш наполегливим виявилися "матрацники".