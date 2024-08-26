УПЛ відтермінувала старт матчу ЛНЗ — Карпати

Початок матчу 4 туру чемпіонату України-2024/25 між ЛНЗ та Карпатами відкладено.

Про це повідомив Telegram-канал УПЛ ТБ.

Причина — повітряна тривога на Черкащині, яка триває вже багато годин. Через це було ухвалено розпочати матч приблизно через годину після відбою.

Першопочатково поєдинок мав розпочатися о 13:00. Також сьогодні мають відбутися матчі Лівий берег — Чорноморець (15:30) та Колос — Верес (18:00). Всі зустрічі можна переглянути на УПЛ ТБ.

Зранку 26 серпня Росія влаштувала масовану повітряну атаку. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Кількість загиблих та поранених уточнюється.