Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УПЛ відтермінувала старт матчу ЛНЗ — Карпати

Ігор Чернявський — 26 серпня, 13:10
УПЛ відтермінувала старт матчу ЛНЗ — Карпати
УПЛ ТБ

Початок матчу 4 туру чемпіонату України-2024/25 між ЛНЗ та Карпатами відкладено.

Про це повідомив Telegram-канал УПЛ ТБ.

Причина — повітряна тривога на Черкащині, яка триває вже багато годин. Через це було ухвалено розпочати матч приблизно через годину після відбою.

Першопочатково поєдинок мав розпочатися о 13:00. Також сьогодні мають відбутися матчі Лівий берег — Чорноморець (15:30) та Колос — Верес (18:00). Всі зустрічі можна переглянути на УПЛ ТБ.

Зранку 26 серпня Росія влаштувала масовану повітряну атаку. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Кількість загиблих та поранених уточнюється.

Карпати ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

Карпати та ЛНЗ назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ
ЛНЗ прийме Карпати, Лівий берег зіграє з Чорноморцем, Колос проти Вереса: розклад 4 туру УПЛ
Маркевич — про Карпати: Абсолютно ніяких ревностних відчуттів у мене немає
Карпати до Дня Незалежності представили третю форму у кольорах прапору УПА
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України

Останні новини