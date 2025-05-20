Володар Золотого м’яча може повернутися на поле у матчі проти команди Забарного

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі може встигнути повернутися в гру в поточному сезоні.

Про це повідомляє As.

За їхньою інформацією, іспанець увійде до заявки Манчестер Сіті на матч 37 туру АПЛ проти Борнмута Іллі Забарного. Поєдинок відбудеться у вівторок, 20 травня, початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Родрі порвав хрестоподібні зв’язки коліна в матчі 5 туру АПЛ проти Арсенала (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки. Уже після отримання травми він став володарем Золотого м’яча.

Тренування після травми Родрі відновив на початку травня. Наразі Манчестер Сіті посідає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ з відставанням у 1 очко від зони Ліги чемпіонів і одним матчем у запасі.