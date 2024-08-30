Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стало відомо, коли травмовані лідери Руха повернуться у стрій команди

Володимир Кук — 30 серпня, 11:25
Стало відомо, коли травмовані лідери Руха повернуться у стрій команди
Марко Сапуга
ФК Рух

Стало відомо, коли ключові гравці львівського Руха повернуться в команду після незначних травм.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, після міжнародної вересневої паузи в Українській Прем'єр-лізі в загальній групі почнуть тренуватися капітан Руха Марко Сапуга та Юрій Климчук.

У жовтні очікується повернення в стрій ще двох гравців львів'ян: захисника Богдана Слюбика та півзахисника Євгена Пастуха.

Зазначається, що є всі підстави сподіватися на те, що ці виконавці зможуть допомогти Руху у двох львівських дербі з Карпатами: 19 жовтня в 10 турі УПЛ і 30 жовтня в 1/8 фіналу Кубка України.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 серпня, відбудеться матч 5-го туру УПЛ, у якому зіграють Рух та Інгулець. Початок — о 18:00 за київським часом.

Рух Чемпіонат України, УПЛ

Рух

Шахтар зустрінеться із Зорею, Динамо зіграє проти Ворскли: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України
Краснопір: Зоря — це серйозна команда, але Рух переміг заслужено
Рух розгромив Зорю в 4 турі УПЛ
Рух та Зоря визначилися зі стартовими складами на матч 4 туру УПЛ
Повернення з лазарету: Рух повідомив про відновлення ключових гравців

Останні новини