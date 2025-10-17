Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилися дати та час початку матчів 1/8 фіналу Кубку України

Олексій Погорелов — 17 жовтня 2025, 14:44
Визначилися дати та час початку матчів 1/8 фіналу Кубку України
УАФ

Дирекція з проведення Кубку України сезону-2025/26 затвердила розклад матчів стадії 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Перші три поєдинки 1/8 фіналу національного українського кубку проходитимуть 28 жовтня. Наступні три гри відбудуться 29 жовтня. Програма 1/8 фіналу закриватиметься 30 жовтня двома матчами.

За підсумком жеребкування, вже на стадії 1/8 фіналу футбольні фанати стануть свідками Українського Класичного – Динамо прийматиме Шахтар 29 жовтня. Ця дуель розпочнеться о 18:00.

Кубок України-2025/26. 1/8 фіналу

28 жовтня

  • 12:00 Чернігів – Лісне (Київ)
  • 14:30 Буковина (Чернівці) – Нива (Тернопіль)
  • 14:30 Локомотив (Київ) – Нива (Вінниця)

29 жовтня

  • 12:00 Вікторія (Суми) – Інгулець (Петрове) 
  • 14:30 ЛНЗ (Черкаси) – Рух (Львів)
  • 18:00 Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк)

30 жовтня 

  • 12:00 Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) – Фенікс-Маріуполь– (Маріуполь)
  • 17:00 Металіст 1925 (Харків) – Агробізнес (Волочиськ)
УАФ

Протистояння 1/8 фіналу Кубку України складатиметься з одного матчу. У разі нічийного результату за підсумком основного часу команди перейдуть одразу до серії пенальті.

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар втретє в історії зустрінуться в 1/8 фіналу Кубку України.

Агробізнес Буковина Вікторія Динамо Київ Інгулець Кубок України ЛНЗ Черкаси Металіст 1925 Нива Тернопіль Рух Львів Українська асоціація футболу (УАФ) Україна Чернігів Нива Вінниця Шахтар Донецьк Кубок України з футболу Локомотив Київ Фенікс-Маріуполь ФК Лісне Агротех

Кубок України

Жіноча та чоловіча команди ЦСК ЗСУ виграли Кубок України-2025
Миронюк та Пнівчук виграли Кубок України з фехтування на рапірах
Кременчук розгромив Сокіл у фіналі Кубку України
Кривбас виключили з Кубку України
Фаворити пройшли далі, Карпати та Полісся вилетіли, Агротех встановив рекорд: підсумки 1/16 фіналу Кубку України

Останні новини