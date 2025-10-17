Визначилися дати та час початку матчів 1/8 фіналу Кубку України

Дирекція з проведення Кубку України сезону-2025/26 затвердила розклад матчів стадії 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Перші три поєдинки 1/8 фіналу національного українського кубку проходитимуть 28 жовтня. Наступні три гри відбудуться 29 жовтня. Програма 1/8 фіналу закриватиметься 30 жовтня двома матчами.

За підсумком жеребкування, вже на стадії 1/8 фіналу футбольні фанати стануть свідками Українського Класичного – Динамо прийматиме Шахтар 29 жовтня. Ця дуель розпочнеться о 18:00.

Кубок України-2025/26. 1/8 фіналу

28 жовтня

12:00 Чернігів – Лісне (Київ)

14:30 Буковина (Чернівці) – Нива (Тернопіль)

14:30 Локомотив (Київ) – Нива (Вінниця)

29 жовтня

12:00 Вікторія (Суми) – Інгулець (Петрове)

14:30 ЛНЗ (Черкаси) – Рух (Львів)

18:00 Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк)

30 жовтня

12:00 Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) – Фенікс-Маріуполь– (Маріуполь)

17:00 Металіст 1925 (Харків) – Агробізнес (Волочиськ)

УАФ

Протистояння 1/8 фіналу Кубку України складатиметься з одного матчу. У разі нічийного результату за підсумком основного часу команди перейдуть одразу до серії пенальті.

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар втретє в історії зустрінуться в 1/8 фіналу Кубку України.