Визначилися дати та час початку матчів 1/8 фіналу Кубку України
Дирекція з проведення Кубку України сезону-2025/26 затвердила розклад матчів стадії 1/8 фіналу турніру.
Про це повідомляє сайт УАФ.
Перші три поєдинки 1/8 фіналу національного українського кубку проходитимуть 28 жовтня. Наступні три гри відбудуться 29 жовтня. Програма 1/8 фіналу закриватиметься 30 жовтня двома матчами.
За підсумком жеребкування, вже на стадії 1/8 фіналу футбольні фанати стануть свідками Українського Класичного – Динамо прийматиме Шахтар 29 жовтня. Ця дуель розпочнеться о 18:00.
Кубок України-2025/26. 1/8 фіналу
28 жовтня
- 12:00 Чернігів – Лісне (Київ)
- 14:30 Буковина (Чернівці) – Нива (Тернопіль)
- 14:30 Локомотив (Київ) – Нива (Вінниця)
29 жовтня
- 12:00 Вікторія (Суми) – Інгулець (Петрове)
- 14:30 ЛНЗ (Черкаси) – Рух (Львів)
- 18:00 Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк)
30 жовтня
- 12:00 Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) – Фенікс-Маріуполь– (Маріуполь)
- 17:00 Металіст 1925 (Харків) – Агробізнес (Волочиськ)
Протистояння 1/8 фіналу Кубку України складатиметься з одного матчу. У разі нічийного результату за підсумком основного часу команди перейдуть одразу до серії пенальті.
Нагадаємо, що Динамо та Шахтар втретє в історії зустрінуться в 1/8 фіналу Кубку України.