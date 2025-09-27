Ребров обговорить звільнення з посади наставника збірної України особисто із Зеленським – ЗМІ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів зустрічі з представниками Української асоціації футболу, під час яких прямо заявив про бажання залишити займану посаду, щоб очолити Панатінаїкос.

Про це повідомляє грецьке видання Gazzeta.gr.

За інформацією журналіста Нікоса Афанасіу, Ребров уже погодив усі умови з афінським клубом.

Втім, ключове питання ще залишається відкритим: остаточне рішення має бути ухвалене після повернення президента України Володимира Зеленського зі США, адже саме він, за словами Афанасіу, має вплив на ситуацію, так як свого часу рекомендував Реброва очільнику УАФ Андрія Шевченку.

Водночас він уточнив: у разі, якщо перехід Реброва зірветься, у списку резервних варіантів Панатінаїкоса залишається Марк ван Боммель, однак журналіст припустив, що до цього справа не дійде і грецький клуб очолить саме Ребров.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій Шевченко виступає проти звільнення Сергія Реброва, сам тренер також не хоче покидати команду посеред відбіркового циклу до чемпіонату світу 2026 року.

Як відомо, Ребров відреагував на новину про те, що він веде переговори з Панатінаїкосом, наголосивши, що це все чутки.