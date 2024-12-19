Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рома з дублем Довбика розгромила Сампдорію: огляд матчу Кубку Італії

Олександр Булава — 19 грудня 2024, 08:08
Рома з дублем Довбика розгромила Сампдорію: огляд матчу Кубку Італії
Артем Довбик
ФК Рома

Рома обіграла Сампдорію у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії з футболу.

Огляд матчу

Український нападник "вовків" Артем Довбик оформив дубль та отримав найвищу оцінку за версією аналітичного порталу Sofascore.

Кубок Італії з футболу
1/8 фіналу, 18 грудня

Рома – Сампдорія 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 9 Довбик, 2:0 – 19 Довбик, 3:0 – 24 Бальданці, 3:1 – 61 Єпес, 4:1 – 79 Шомуродов

Нещодавно головний тренер "римських вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик не готовий на всі 100%, йому потрібно повернутись у хорошу фізичну форму.

Рома Сампдорія Артем Довбик

Рома

Довбик – найкращий гравець матчу з Сампдорією
Рома з дублем Довбика розгромила Сампдорію, Аталанта декласувала Чезену в 1/8 фіналу Кубку Італії
Прорвало: Довбик оформив дубль у матчі Кубку Італії
Довбик вийде у старті Роми на матч проти Сампдорії
Довбик повернеться до стартового складу Роми у грі Кубку Італії – ЗМІ

Останні новини