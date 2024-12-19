Рома з дублем Довбика розгромила Сампдорію: огляд матчу Кубку Італії

Рома обіграла Сампдорію у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії з футболу.

Огляд матчу

Український нападник "вовків" Артем Довбик оформив дубль та отримав найвищу оцінку за версією аналітичного порталу Sofascore.

Кубок Італії з футболу

1/8 фіналу, 18 грудня

Рома – Сампдорія 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 9 Довбик, 2:0 – 19 Довбик, 3:0 – 24 Бальданці, 3:1 – 61 Єпес, 4:1 – 79 Шомуродов

Нещодавно головний тренер "римських вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик не готовий на всі 100%, йому потрібно повернутись у хорошу фізичну форму.