Рома з дублем Довбика розгромила Сампдорію: огляд матчу Кубку Італії
Артем Довбик
ФК Рома
Рома обіграла Сампдорію у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії з футболу.
Огляд матчу
Український нападник "вовків" Артем Довбик оформив дубль та отримав найвищу оцінку за версією аналітичного порталу Sofascore.
Кубок Італії з футболу
1/8 фіналу, 18 грудня
Голи: 1:0 – 9 Довбик, 2:0 – 19 Довбик, 3:0 – 24 Бальданці, 3:1 – 61 Єпес, 4:1 – 79 Шомуродов
Нещодавно головний тренер "римських вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик не готовий на всі 100%, йому потрібно повернутись у хорошу фізичну форму.