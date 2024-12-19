У клубу Миколенка нові власники: Незалежна наглядова комісія схвалила купівлю

The Friedkin Group – нові власники англійського Евертона.

Про купівлю клубу Фрідкіним повідомив журналіст Бен Джейкобс.

The Independent Oversight Panel has approved The Friedkin Group’s takeover of Everton. An official announcement is expected on Thursday. TFG are expected to have representatives at Everton’s game with Chelsea.🔵 https://t.co/vzoIsmILFo — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 18, 2024

За інформацією джерела, Незалежна наглядова комісія схвалила купівлю "ірисок" власником Роми Фрідкіним, а офіційне оголошення нових інвесторів очікується у четвер.

Зазначається, що представники компанії планують відвідати наступний матч Евертона проти Челсі.

Нагадаємо, 23 вересня Евертон оголосив про зміну власника. Компанія Дена Фрідкіна The Friedkin Group викупила у Blue Heaven Holdings контрольний пакет прав на клуб із Мерсисайда.

Фрідкін також володіє італійською Ромою, за яку виступає українець Артем Довбик, та французьким Канном.

Нагадаємо, у останньому турі у межах АПЛ Евертон зіграв внічию з Арсеналом – 0:0. Після цього матчу наставник "ірисок" Шон Дайч похвалив Віталія Миколенка за гру та підкреслив самовідданість гравця.