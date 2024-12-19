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У клубу Миколенка нові власники: Незалежна наглядова комісія схвалила купівлю

Микита Павлів — 19 грудня 2024, 11:03
У клубу Миколенка нові власники: Незалежна наглядова комісія схвалила купівлю
Евертон ФК
Everton F.C.

The Friedkin Group – нові власники англійського Евертона.

Про купівлю клубу Фрідкіним повідомив журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, Незалежна наглядова комісія схвалила купівлю "ірисок" власником Роми Фрідкіним, а офіційне оголошення нових інвесторів очікується у четвер.

Зазначається, що представники компанії планують відвідати наступний матч Евертона проти Челсі.

Нагадаємо, 23 вересня Евертон оголосив про зміну власника. Компанія Дена Фрідкіна The Friedkin Group викупила у Blue Heaven Holdings контрольний пакет прав на клуб із Мерсисайда.

Фрідкін також володіє італійською Ромою, за яку виступає українець Артем Довбик, та французьким Канном.

Нагадаємо, у останньому турі у межах АПЛ Евертон зіграв внічию з Арсеналом – 0:0. Після цього матчу наставник "ірисок" Шон Дайч похвалив Віталія Миколенка за гру та підкреслив самовідданість гравця.

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