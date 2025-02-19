Майстри ведення бізнесу: названі суми, які заплатив Манчестер Юнайтед за звільнення тен Гага та Ешворта

Манчестер Юнайтед оприлюднив фінансові звіти за останні три місяці 2024 року, які показали, скільки коштувало звільнення колишнього головного тренера Еріка тен Гага та ексспортивного директора Дена Ешворта.

Про ці суми розповідає Daily Mail.

Для того, щоб наприкінці жовтня розстатися з 55-річним нідерландцем, "червоні дияволи" заплатили йому та його тренерському штабу 10,4 мільйона фунтів.

Ешворт у свою чергу за своє звільнення отримав від англійського клубу 4,1 мільйона. Якщо скласти цю суму з тією, що МЮ заплатив Ньюкаслу, щоб "сороки" відпустили фахівця, то вийде, що п'ять місяців роботи Ешворта на "Олд Траффорд" обійшлися манкуніанцям у 7 мільйонів.

Як рідкісний проблиск надії, цифри також показали прибуток у розмірі 3,1 мільйона за квартал, який був отриманий після широкомасштабних скорочень за ініціативою співвласника Юнайтед сера Джима Реткліффа. Проте минулого року за аналогічний період ця цифра становила 27,5 мільйона.

У той же час Глейзери, які зберігають 69% контрольного пакету акцій, занурили клуб у борги після викупу у 2005 році. Останні дані показують, що борг все ще залишається на балансі і наразі становить 516,5 мільйона.

Згідно з джерелом, Манчестер очікує на рекордні доходи в розмірі від 650 до 670 мільйонів за рік. Клуб також прогнозує, що прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA), який використовується для оцінки результатів діяльності компанії, буде на вищому рівні від раніше прогнозованого діапазону між 145 та 160 мільйонів.

Раніше стало відомо, що гравець, який отримує одну з найбільших зарплат в Манчестер Юнайтед, не збирається залишати клуб, незважаючи на спроби його продати.