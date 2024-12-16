РБ Зальцбург оголосив про звільнення головного тренера

Один з найбільш титулованих австрійських клубів РБ Зальцбург звільнив головного тренера команди Пепейна Лейндерса.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg und Pepijn Lijnders beenden ihre Zusammenarbeit, der 41-jährige Niederländer wurde heute vom Dienst freigestellt. Danke für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft, Pep! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 16, 2024

Клуб подякував 41-річному фахівцю за роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Зазначимо, що Зальцбург призначив Лейндерса влітку 2024 року. Під керівництвом Пепейна гранд австрійського футболу зіграв 28 матчів, в яких здобув 13 перемог, зазнав восьми поразок та ще сім поєдинків зіграв внічию.

Після 16 турів Бундесліги Зальцбург розмістився на п'ятому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 26 очок.

У Лізі чемпіонів команда провалюється, здобувши одну перемогу при п'яти поразках та займає 32 сходинку у турнірній таблиці основного етапу турніру.

Раніше стала відома команда, яка першою достроково залишила поточний розіграш Ліги чемпіонів.