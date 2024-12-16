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РБ Зальцбург оголосив про звільнення головного тренера

Володимир Максименко — 16 грудня 2024, 17:00
РБ Зальцбург оголосив про звільнення головного тренера
Пепейн Лейндерс
Фото РБ Зальцбург

Один з найбільш титулованих австрійських клубів РБ Зальцбург звільнив головного тренера команди Пепейна Лейндерса.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Клуб подякував 41-річному фахівцю за роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Зазначимо, що Зальцбург призначив Лейндерса влітку 2024 року. Під керівництвом Пепейна гранд австрійського футболу зіграв 28 матчів, в яких здобув 13 перемог, зазнав восьми поразок та ще сім поєдинків зіграв внічию.

Після 16 турів Бундесліги Зальцбург розмістився на п'ятому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 26 очок.

У Лізі чемпіонів команда провалюється, здобувши одну перемогу при п'яти поразках та займає 32 сходинку у турнірній таблиці основного етапу турніру.

Раніше стала відома команда, яка першою достроково залишила поточний розіграш Ліги чемпіонів.

РБ Зальцбург

РБ Зальцбург

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