Стало відомо, хто буде тренером Боруссії в матчі проти Шахтаря

Спортивний директор Боруссії Дортмунд Ларс Рікен розповів, що в матчі проти Шахтаря в Лізі чемпіонів команду очолюватиме виконувач обов'язків головного тренера Майк Туллберг.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Майк також буде на лаві запасних у середу. Насправді це було зрозуміло заздалегідь. Але я сказав йому, що в першу чергу потрібно думати про гру в Бремені, тому що мені потрібен стовідсотковий Майк Туллберг. І ми це отримали (гра проти Вердера завершилася з рахунком 2:2, – прим.)", – сказав Рікен.

Поєдинок відбудеться 29 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 7 очок.

Для виходу в наступний етап ЛЧ команді потрібно увійти у топ 24. Для цього необхідно перемагати Боруссію та мати кращу різницю запитих і пропущених, ніж у конкурентів.

Наразі останнє рятівне місце посідає Штутгарт (зіграє проти ПСЖ), в якого 10 очок та -1 різниці. У "гірників" ситуація значно гірша, команда пропустила на 6 голів більше, ніж забила.