Барселона хоче прийняти фінал чемпіонату світу-2030 на Камп Ноу

Барселона хоче, щоби фінал чемпіонату світу 2030 року пройшов на оновленому стадіоні Камп Ноу.

Про це повідомляє La Vanguardia.

"Ми будуємо найкращий стадіон у світі. Тож не можемо відмовитися від можливості прийняти головний матч такого грандіозного турніру, як чемпіонат світу. Подивимося, як усе складеться", – заявила віцепрезидент клубу Елена Форт.

Нагадаємо, Барселона завершує реконструкцію Камп Ноу, місткість якого збільшиться з 99 до 105 тисяч глядачів. Каталонці повернуться на рідну арену вже 10 серпня поточного року матчем за Кубок Гампера.

Нагадаємо, стартові матчі чемпіонату світу-2030 відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Основна частина турніру пройде в Іспанії, Португалії та Марокко.