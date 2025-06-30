Барселона хоче прийняти фінал чемпіонату світу-2030 на Камп Ноу
Камп Ноу
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Барселона хоче, щоби фінал чемпіонату світу 2030 року пройшов на оновленому стадіоні Камп Ноу.
Про це повідомляє La Vanguardia.
"Ми будуємо найкращий стадіон у світі. Тож не можемо відмовитися від можливості прийняти головний матч такого грандіозного турніру, як чемпіонат світу. Подивимося, як усе складеться", – заявила віцепрезидент клубу Елена Форт.
Нагадаємо, Барселона завершує реконструкцію Камп Ноу, місткість якого збільшиться з 99 до 105 тисяч глядачів. Каталонці повернуться на рідну арену вже 10 серпня поточного року матчем за Кубок Гампера.
Нагадаємо, стартові матчі чемпіонату світу-2030 відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Основна частина турніру пройде в Іспанії, Португалії та Марокко.