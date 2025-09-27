Забарний з'їздить до Азії: визначилося місце проведення Суперкубку Франції між ПСЖ та Марселем

ПСЖ та Марсель боротимуться за право стати володарем Суперкубку Франції-2025 у Кувейті.

Про це повідомляє The Atheltic.

Матч між парижанами та провансальцями відбудеться 8 січня 2026 року на стадіоні "Джабер Аль-Ахмад", який вміщує 58 000 глядачів.

Клуб Іллі Забарного кваліфікувався до Суперкубку Франції-2025 у статусі чемпіона та переможця національного кубку. Марсель у свою чергу відібрався до майбутнього поєдинку в ролі срібного призера Ліги 1 сезону-2024/25.

Це буде тільки третя зустріч ПСЖ та Марселя у Суперкубку Франції. У 2010 році переможцями стали провансальці (0:0, по пенальті 5:4), а у 2020 – парижани (2:1).

Варто зазначити, що, починаючи з 2009 року Суперкубок Франції приймають міста з інших країн. За цей час турнір встиг пройти у таких країнах, як Канада, Туніс, Морокко, США, Габон, Китай, Австрія, Ізраїль та Катар. Виключенням стали 2020 рік через пандемію коронавірусу та 2023 рік – тоді гра мала відбутися у Таїланді, але у підсумку пройшла у Парижі.

Нагадаємо, що 22 вересня ПСЖ та Марсель зустрілися в межах перенесеного матчу 5 туру Ліги 1.