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Визначився господар жіночого чемпіонату світу 2027

Руслан Травкін — 11 грудня 2024, 10:25
Визначився господар жіночого чемпіонату світу 2027
FIFA

Міжнародна федерація футболу FIFA оголосила, що чемпіонат світу з футболу серед жінок 2027 року пройде в Бразилії.

Про це повідомила пресслужба Federation internationale de football association.

Турнір пройде з 24 червня до 25 липня. Конкурентом для Бразилії була спільна заявка від Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

"Цей історичний турнір матиме величезний вплив не тільки в Південній Америці, а й у всьому світі, дозволяючи жіночому футболу зробити крок вперед з точки зору участі та популярності", – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Чемпіонат світу з футболу серед жінок у Бразилії стане десятим за рахунком, а перший пройшов у 1991 році в Китаї.

Попередній Мундіаль проходив з 20 липня до 20 серпня минулого року в Австралії та Новій Зеландії. Переможцем стала збірна Іспанії.

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