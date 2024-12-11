Визначився господар жіночого чемпіонату світу 2027

Міжнародна федерація футболу FIFA оголосила, що чемпіонат світу з футболу серед жінок 2027 року пройде в Бразилії.

Про це повідомила пресслужба Federation internationale de football association.

FIFA Women’s World Cup 2027™ dates announced! 🚨



Brazil will host the 10th edition of the tournament between 24 June and 25 July 2027 🇧🇷 pic.twitter.com/iBNlpANOWN — FIFA (@FIFAcom) December 10, 2024

Турнір пройде з 24 червня до 25 липня. Конкурентом для Бразилії була спільна заявка від Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

"Цей історичний турнір матиме величезний вплив не тільки в Південній Америці, а й у всьому світі, дозволяючи жіночому футболу зробити крок вперед з точки зору участі та популярності", – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Чемпіонат світу з футболу серед жінок у Бразилії стане десятим за рахунком, а перший пройшов у 1991 році в Китаї.

Попередній Мундіаль проходив з 20 липня до 20 серпня минулого року в Австралії та Новій Зеландії. Переможцем стала збірна Іспанії.