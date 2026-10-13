Від серіалів до Мундіалю: Netflix покаже всі матчі ЧС-2030 у двох країнах

Стримінгова платформа Netflix придбала ексклюзивні права на трансляцію чемпіонату світу з футболу 2030 року в Іспанії та Андоррі.

Про угоду компанія оголосила 13 жовтня.

Для платформи це стане першим досвідом трансляції великого міжнародного футбольного турніру.

Окрім прямих трансляцій, Netflix готує студійні програми та щоденні огляди матчів.

Угода охоплює всі 104 поєдинки. Водночас в Іспанії щонайменше один матч кожного ігрового дня буде доступний безкоштовно.

Пакет із усіма зустрічами іспанської збірної, обома півфіналами та фіналом передадуть загальнонаціональному телеканалу з відкритим доступом. Назву мовника та фінансові умови угоди поки не розкрили.

Основними господарями ЧС-2030 стануть Іспанія, Португалія та Марокко. Матчі на честь сторіччя турніру також відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї.

Напередодні повідомлялося, що президент ФІФА Джанні Інфантіно отримав незадекларованих 1,5 мільйона євро від компанії-організатора ЧС-2026.