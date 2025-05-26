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Ярмолюк хоче зіграти на молодіжному Євро-2025, проте є проблема

Микола Дендак — 26 травня 2025, 16:13
Ярмолюк хоче зіграти на молодіжному Євро-2025, проте є проблема
Єгор Ярмолюк
Дан Балашов (УАФ)

Півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк може пропустити молодіжний чемпіонат Європи 2025.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Зазначається, що і сам футболіст, і штаб хочуть, аби він зіграв на турнірі, проте у Єгора є певні проблеми зі здоров'ям. Наразі тривають консультації та обстеження.

У поточному сезоні Ярмолюк провів за Брентфорд 35 матчів та не відзначився жодною результативною дією. Також на його рахунку два поєдинки за національну збірну України.

Фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи 2025 року відбуватиметься у Словаччині з 12 червня до 5 липня. Ну груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Напередодні тренерський штаб збірної України U-21 на чолі з Унаї Мельгосою визначився із заявкою команди на товариський матч проти Іспанії. Ярмолюк до нього не потрапив.

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