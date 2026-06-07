Мер Нью-Йорка процитував Балотеллі

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані під час одного зі своїх недавніх виступів процитував скандального італійського форварда Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє Ansa.

Мамдані коментував організацію матчів чемпіонату світу 2026 року в Нью-Йорку, і згадав про Балотеллі.

"Маріо Балотеллі, один із найкращих нападників останніх років, колись сказав про свої святкування забитого голу: "Коли я забиваю, я не святкую, бо просто виконую свою роботу. Хіба поштар святкує, коли доставляє листи?". Коли Нью-Йорк прийматиме чемпіонат світу, і все буде організовано безпечно, гладко та без проблем, то чи будемо ми святкувати? Ні, бо ми просто виконуємо свою роботу", – заявив Мамдані, який відомий шанувальник футболу і фанат лондонського Арсенала.

Нагадаємо, у січні поточного року Балотеллі перейшов у Аль-Іттіфак із ОАЕ.