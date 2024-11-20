Визначилися всі учасники Кубку африканських націй 2025

Завершилися відбіркові змагання на Кубок африканських націй 2025, який відбудеться наступного літа в Марокко.

У фінальній частині турніру 24 команди розподілено на 6 груп по 4 команди. Команди в групах проводять по одному матчу між собою.

До наступного раунду виходять команди, що займуть перші 2 місця в групах, а також 4 команди з найкращими показниками з-поміж тих, що займуть треті місця у групах. Після групового етапу на команди очікує плейоф, який стартуватиме з 1/8.

Учасники КАН-2025

Марокко (господарі), Буркіна-Фасо, Камерун, Алжир, ДР Конго, Сенегал, Єгипет, Ангола, Екваторіальна Гвінея, Кот-д’Івуар (чинний чемпіон), Уганда, ПАР, Габон, Туніс, Нігерія, Замбія, Малі, Зімбабве, Коморські острови, Судан, Бенін, Танзанія, Ботсвана, Мозамбік

Нагадаємо, що чинним чемпіоном Африки є збірна Кот д'Івуару, яка у 2023 році здобула перемогу над Нігерією з рахунком 2:1.