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Стали відомі всі учасниці плейоф жіночої Ліги чемпіонів з футболу

Микита Павлів — 19 грудня 2024, 14:46
Стали відомі всі учасниці плейоф жіночої Ліги чемпіонів з футболу
Айтана Бонматі
FC Barcelona

Впродовж двох днів, 17-18 грудня, відбувся заключний шостий тур жіночої Ліги чемпіонів.

Повний перелік учасниць плейоф визначився ще за підсумками п’ятого туру. Тому в шостому турі команди розіграли перші-другі місця та визначили, хто буде сіяним на жеребкуванні чвертьфіналів.

До плейоф жіночої Ліги чемпіонів кваліфікувались:

  • Перші місця: Ліон (Франція), Челсі, Арсенал (обидва – Англія) та Барселона (Іспанія);
  • Другі місця: Вольфсбург та Баварія (обидва – Німеччина), Реал Мадрид (Іспанія) та Манчестер Сіті (Англія).

Що далі очікує на команди?

  • 7 лютого 2025 року визначиться сітка плейоф;
  • 18-19 березня 2025-го пройдуть перші матчі чвертьфіналу, а 26-27 березня – матчі-відповіді;
  • 24 травня 2025 року відбудеться фінал турніру у португальскому Лісабоні.

Нагадаємо, сезон 2024/25 – останній у поточному форматі. З наступного розіграшу ЖЛЧ команди перейдуть на формат із загальною турнірною таблицею, як у чоловічих змаганнях.

Переможцем минулого розіграшу жіночої Ліги чемпіонів стала Барселона, яка оформила квадрупл по трофеям за підсумками сезону.

Барселона Жіноча Ліга чемпіонів

Жіноча Ліга чемпіонів

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