Барселона перемогла Ліон у фіналі жіночої ЛЧ та оформила квадрупл

Барселона перемогла Ліон у фіналі жіночої Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Жіноча Ліга чемпіонів

Фінал, 25 травня

Барселона — Ліон 2:0 (0:0)





Голи: 1:0 — Бонматі 63, 2:0 — Путельяс 90+5

Це третя перемога каталонок у найпрестижнішому євротурнірі. Цього сезону вони також виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії. Відтак Барселона оформила квадрупл — виграла 4 трофеї упродовж однієї кампанії.

Попри поразку, Ліон залишається з відривом найтитулованішим жіночим клубом у Європі. В активі француженок 8 "вухастиків" (так жартома називають трофей Ліги чемпіонів — прим.).

Зазначимо, що в розіграші Ліги чемпіонів-2023/24 брала участь і полтавська Ворскла. "Біло-зелені" подолали два раунди кваліфікації, але зупинилися за крок від групового етапу, поступившись італійській Ромі.