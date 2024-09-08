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Відновлення Неймара серйозно затягується та ставить під загрозу його участь у Лізі чемпіонів

Ігор Чернявський — 8 вересня, 22:40
Відновлення Неймара серйозно затягується та ставить під загрозу його участь у Лізі чемпіонів
Getty Images

Неймар може не зіграти в розіграші азійської Ліги чемпіонів-2024/25.

Про це повідомляє Arriyadiyah.

За інформацією джерела, головний тренер команди Жорже Жезуш не хоче включати бразильця в заявку на турнір через те, що той досі не відновився від травми коліна, якої зазнав ще в жовтні 2023 року.

Очікується, що Неймар буде готовий повернутися на поле тільки в листопаді. Замість 32-річного вінгера Жезуш хоче задіяти іншого бразильця — лівого захисника Ренана Лоді.

Нагадаємо, Неймар став гравцем Аль-Хілаля в серпні 2023-го, перейшовши з Парі Сен-Жермен за 80 мільйонів євро. До травми бразилець встиг провести за саудівський клуб лише 5 матчів.

Аль-Хілаль Неймар Жорже Жезуш Азійська Ліга чемпіонів

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