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УАФ призначила арбітрів на матчі 1/8 фіналу Кубку України

Олександр Булава — 28 жовтня, 14:46
УАФ призначила арбітрів на матчі 1/8 фіналу Кубку України

Українська асоціація футболу призначила арбітрів на матчі 1/8 фіналу Кубку України-2024/25.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Більшість зустрічей буде зіграно в середу, 30 жовтня. На день раніше зіграють Рух і Карпати.

29 жовтня, вівторок

  • 18:00. Рух – Карпати. Львів "Арена Львів". Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Арбітр VAR – Володимир Новохатній (Черкаси)

30 жовтня, середа

  • 12:00. Пробій Буковина. Городенка, "Пробій-Арена". Арбітр – Артем Михайлюк (Житомир)
  • 13:00. ЮКСА Олександрія. Київ, НТК ім. В.Баннікова. Арбітр Олександр Кальонов (Хмельницький)
  • 15:30. Ворскла – Динамо. Полтава, "Ворскла" ім. О. Бутовського. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків)
  • 15:30. Полісся – Кривбас. Житомир, "Центральний стадіон". Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ). Арбітр VAR – Олексій Деревінський (Хмельницький)
  • 18:00. Верес Оболонь. Рівне, "Авангард". Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська область)
  • 18:00. Вікторія – ЛНЗ. Черкаси "Центральний стадіон". Арбітр – Назарій Дьордь (Ужгород)
  • 18:00. Шахтар Зоря. Львів "Арена Львів". Арбітр – Денис Шурман (Київська область)

Чвертьфінал та півфінал Кубку України відбудуться у 2025 році (2 та 23 квітня відповідно). Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.

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