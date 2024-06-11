Збірна України назвала стартовий склад на матч з Молдовою

Тренерський штаб збірної України визначив стартовий склад на товариську зустріч проти національної команди Молдови.

Стартові склади

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Циганкова, Судаков, Мудрик, Яремчук

Запасні: Бущан, Трубін, Михайліченко, Сваток, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Бражко, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик.

Молдова: Райлян, Посмак, Бабогло, Крачун, Рябчук, Кожокару, Іоніце, Раце, Дамашкан, Моцьпан, Ніколаєску

Запасні: Чоботар, Аврам, Марандич, Мудрак, Кожокар, Ревенко, Мандриченко, Каймаков, Стине, Богачук, Михайло Плетіке, Постолаки, Сергій Плетіке, Клещенко

Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

Нагадаємо, у першому контрольному матчі підопічні українці зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.