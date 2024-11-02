Шахтар і Чорноморець назвали склади на матч 12 туру УПЛ

Тренерські штаби донецького Шахтаря і одеського Чорноморця визначились зі складами на матч 12 туру чемпіонату України сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Грам, Конопля, Марлон, Бондаренко, Судаков, Невертон, Зубков, Сікан

Чорноморець: Рудько, Кисіль, Жаржу, Скиба, Бутко, Скиба, Білошевський, Янаков, Габелок, Шпорн, Кайо Гомес, Хобленко

Зустріч відбудеться на "Арені Львів" та розпочнеться о 18:00. Трансляція доступна на УПЛ ТБ.

Шахтар наразі йде четвертим у турнірній таблиці УПЛ з 20 очками у 10 матчах. У Чорноморця 12 балів у 11 поєдинках і 10 місце.

У середу, 30 жовтня Шахтар в 1/8 фіналу Кубку України обіграв Зорю 1:0.