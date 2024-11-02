Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар і Чорноморець назвали склади на матч 12 туру УПЛ

Олег Дідух — 2 листопада, 17:09
Шахтар і Чорноморець назвали склади на матч 12 туру УПЛ
ФК Шахтар

Тренерські штаби донецького Шахтаря і одеського Чорноморця визначились зі складами на матч 12 туру чемпіонату України сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Грам, Конопля, Марлон, Бондаренко, Судаков, Невертон, Зубков, Сікан

Чорноморець: Рудько, Кисіль, Жаржу, Скиба, Бутко, Скиба, Білошевський, Янаков, Габелок, Шпорн, Кайо Гомес, Хобленко

Зустріч відбудеться на "Арені Львів" та розпочнеться о 18:00. Трансляція доступна на УПЛ ТБ.

Шахтар наразі йде четвертим у турнірній таблиці УПЛ з 20 очками у 10 матчах. У Чорноморця 12 балів у 11 поєдинках і 10 місце.

У середу, 30 жовтня Шахтар в 1/8 фіналу Кубку України обіграв Зорю 1:0.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар

Шахтар

Сенсація дня: легенда Шахтаря розлучається зі своєю дружиною після 19 років шлюбу
Директор Буковини: Хотілося б зіграти проти Динамо чи Шахтаря в Кубку України
Шахтар мінімально здолав Зорю, сенсація від Вікторії Суми, вольові перемоги Динамо та Полісся в 1/8 фіналу Кубку України
Шахтар завдяки голу Траоре вибив Зорю в 1/8 фіналу Кубку України
Це від Зубкова? Дружина українського футболіста похизувалася величезним букетом троянд

Останні новини