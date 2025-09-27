Динамо та Карпати назвали стартові склади на матч 7 туру УПЛ

Тренерські штаби Карпат та Динамо визначились зі стартовими складами на матч сьомого туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє УПЛ.

Карпати: Домчак, Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко, Альварес, Чачуа, Бруніньйо, Пауло Вітор, Костенко, Краснопір

Динамо: Моргун, Дубінчак, Тіаре, Біловар, Караваєв, Бражко, Піхальонок, Шапаренко, Огундана, Волошин, Бленуце

Матч розпочнеться о 18:00. Трансляція доступна на УПЛ ТБ.

До 7-го туру Динамо підходить в статусі одного з лідерів чемпіонату, набравши 14 очок. Стільки ж балів у Колоса та Шахтаря. У попередньому матчі в УПЛ Динамо втратило бали у грі з Олександрією.

Карпати ж перебувають у боротьбі за виживання. Команда має лише сім балів у активі та йде на 11-му місці. При тому колектив ще жодного разу не програвав у поточному сезоні УПЛ. У попередньому турі Карпати перемогли Оболонь.